TICAD 9: Japón formará expertos en IA para ayudar al desarrollo de África

Yokohama, 21 de agosto (Jiji Press)—Japón trabajará en la formación de expertos en inteligencia artificial para ayudar a los países africanos a lograr crecimiento económico y resolver problemas sociales, declaró el jueves el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, durante la 9.ª Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD 9, por sus siglas en inglés).

“El desarrollo de recursos humanos en nuevos campos, como las industrias relacionadas con lo digital, incluida la IA, y las industrias creativas, será uno de los pilares para acelerar el crecimiento futuro”, afirmó Ishiba en una sesión de diálogo empresarial público-privado de esta cumbre de tres días, que se celebra hasta el viernes en Yokohama, en la prefectura de Kanagawa.

“Japón ayudará a África a diversificar su economía” mediante la capacitación de 300.000 trabajadores en todo el continente durante los próximos tres años, agregó el primer ministro, que copreside la conferencia.

El gobierno japonés aspira a formar a 30.000 expertos en IA a través de la iniciativa “Japan Africa Co-Creation for Industry”, un marco creado por el Ministerio de Industria de Japón para reforzar la cooperación entre empresas japonesas y empresas emergentes africanas.

Japón también colaborará con universidades locales y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para ayudar a que los expertos en IA formados puedan crear sus propias empresas o encontrar empleo.

