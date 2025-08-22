Japón, junto con otros 21 países, rechaza el plan de Israel de colonizar Cisjordania

Noticias

El Cairo/Londres, 21 de agosto (Jiji Press)—En una declaración conjunta publicada el jueves, Japón y otros 21 países condenaron el proyecto israelí de expansión masiva de asentamientos en Cisjordania como “una violación del derecho internacional” y exigieron su retirada inmediata.

La declaración, adoptada por los ministros de Asuntos Exteriores de 22 países, entre ellos Reino Unido y Francia, señaló que la aprobación por parte del gobierno israelí de la construcción de unas 3.400 viviendas en la zona E1 del territorio palestino bajo ocupación israelí hará que “una solución de dos Estados sea imposible al dividir cualquier futuro Estado palestino y restringir el acceso de los palestinos a Jerusalén”, cuya parte oriental es considerada por estos como la capital de su futuro Estado.

El texto subraya asimismo que el plan de asentamientos “alimenta una mayor violencia e inestabilidad” en los territorios palestinos ocupados y que la “acción unilateral… socava nuestro deseo colectivo de seguridad y prosperidad en Oriente Medio”. Los ministros reclamaron por tanto “su revocación inmediata con la mayor firmeza”, según la declaración.

Asimismo, el jueves 27 países, entre ellos Japón, Reino Unido, Francia y Alemania, emitieron otra declaración conjunta en la que exigieron a Israel “permitir el acceso inmediato de medios extranjeros independientes y brindar protección a los periodistas que trabajan en Gaza” para que puedan mostrar “la catástrofe humana” en el territorio ocupado que sufre los ataques militares israelíes.

Al subrayar que “el acceso a las zonas de conflicto es vital para que los periodistas cumplan su labor de arrojar luz sobre la devastadora realidad de la guerra”, la declaración, anunciada por el gobierno del Reino Unido, señaló que los países “se oponen a todo intento de restringir la libertad de prensa y bloquear la entrada de periodistas durante los conflictos”.

