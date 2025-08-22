El Gobierno corrige la cifra de personas que podrían ser evacuadas en caso de megaterremoto en la fosa de Nankai

Noticias

Tokio, 22 de agosto (Jiji Press)—La Oficina de Gabinete de Japón corrigió este viernes la estimación del número de personas a las que instaría a evacuar en caso de una alerta por un posible megaterremoto en la fosa de Nankai, frente a la costa del Pacífico. La cifra pasó de más de 520.000 inicialmente previstas a unas 516.000.

El Gobierno actualizó esta cifra después de corregir los datos de la prefectura de Ōita.

En la prefectura del suroeste de Japón, el número de posibles evacuados en zonas donde se instaría a todos los residentes a evacuar de forma anticipada se había estimado inicialmente en unas 300 personas. Sin embargo, en realidad no se ha designado ninguna zona de ese tipo.

La cifra de posibles evacuados en áreas en las que solo se instaría a evacuar anticipadamente a personas que necesitan más tiempo para desplazarse, entre ellas las de edad avanzada, se corrigió a unas 300 respecto a las 4.100 que se habían estimado con anterioridad.

El número de municipios que han designado áreas sujetas a evacuación preventiva también se corrigió de 130 a 129.

