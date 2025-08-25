Japón registra un récord de infecciones transmitidas por garrapatas, con una tasa de mortalidad del 27 %

Noticias

Tokio, 23 de agosto (Jiji Press)—Datos recopilados por el Instituto Nacional de Gestión de Crisis de Salud revelan que, hasta el día 10 de agosto, se habían registrado 135 personas infectadas este año con el síndrome de fiebre severa con trombocitopenia (FSST), una enfermedad transmitida por las garrapatas. Esto quiere decir que se ha superado ya el récord de 134 casos registrado en 2023. Se prevé que el número de contagios siga aumentando. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar ha pedido precaución y ha advertido que en casos graves la enfermedad puede ser mortal.

Según el ministerio, aunque dicha enfermedad se transmite principalmente por la picadura de las garrapatas, también puede contagiarse a través de perros y gatos infectados. El año pasado se confirmó por primera vez en el país un caso de transmisión de persona a persona.

Tras un periodo de incubación de 6 a 14 días, la infección provoca síntomas como fiebre y dolor abdominal. En casos graves puede causar alteraciones de la conciencia, y la tasa de letalidad en Japón es del 27 %.

Hasta ahora los contagios se habían confirmado principalmente en el oeste del país, pero este año se detectó el primer caso en Hokkaidō, lo que indica que la enfermedad está empezando a expandirse también en el este de Japón.

Para prevenir la infección, es fundamental evitar las picaduras de garrapatas. El ministerio recomienda llevar mangas largas y pantalones largos, así como usar calzado que cubra por completo los pies al entrar en matorrales o hierba alta, donde abundan las garrapatas.

