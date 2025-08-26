Una ciudad de la prefectura de Aichi propone un límite de uso diario del ‘smartphone’ de dos horas

Noticias

Toyoake, prefectura de Aichi, 25 de agosto (Jiji Press)—El gobierno municipal de Toyoake, en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, presentó el lunes una propuesta para prevenir el uso excesivo de los teléfonos inteligentes (smartphones) que incluye un límite de uso de unas dos horas al día.

La propuesta, presentada en la sesión ordinaria de la asamblea municipal, pide a todos los residentes que limiten el uso diario del teléfono durante su tiempo libre, excluyendo las horas de estudio o de trabajo, a dos horas o menos.

Para ayudar a los menores de 18 años a dormir suficientes horas, la propuesta aconseja a los estudiantes de primaria y más jóvenes que no usen sus teléfonos después de las 21:00 horas, y a los niños más mayores después de las 22:00. No se contemplan multas para las personas que no adopten esta recomendación.

“Limitar el uso diario del smartphone a dos horas es solo una directriz”, afirmó el alcalde de Toyoake, Kōki Masafumi, en una reunión plenaria de la asamblea municipal. “Esta propuesta pretende impulsar medidas para evitar que los residentes sufran en su salud y en su vida diaria los efectos negativos del uso excesivo de los teléfonos inteligentes”, añadió.

