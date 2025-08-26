Japón adopta una hoja de ruta para la gestión de la tierra procedente de la descontaminación en Fukushima

Noticias

Tokio, 26 de agosto (Jiji Press)—El Gobierno de Japón anunció el martes que alrededor de 2030 comenzará el proceso de selección de los lugares a los que se llevará la tierra retirada en las tareas de descontaminación tras el accidente nuclear de 2011 en la prefectura de Fukushima.

El Gobierno anunció el plan como parte de una hoja de ruta de cinco años para llevar finalmente fuera de la prefectura del noreste de Japón la tierra retirada en los trabajos de descontaminación después de la triple fusión del núcleo en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.

“Haremos todos los esfuerzos posibles para lograr la disposición final fuera de la prefectura”, dijo el secretario en jefe del Gabinete, Hayashi Yoshimasa, en una reunión ministerial en la que se adoptó la hoja de ruta.

Unos 14 millones de metros cúbicos de tierra procedentes de los trabajos de descontaminación se almacenan temporalmente cerca de la central en la actualidad. El Gobierno promoverá la reutilización de la tierra con una concentración radiactiva de 8.000 becquereles por kilogramo o menos, que representa aproximadamente el 75 % del total. La tierra restante deberá ser almacenada fuera de Fukushima para marzo de 2045.

El Ministerio de Medioambiente establecerá un nuevo panel de expertos en otoño para discutir los detalles de la disposición final de estos residuos, incluyendo las formas de transportarlos.

