Japón protesta ante China por la construcción de una nueva estructura en el mar de China Oriental

Noticias

Tokio, 26 de agosto (Jiji Press)—Japón transmitió una enérgica protesta ante Pekín por una nueva estructura que China está construyendo en su parte de la línea intermedia de ambos países en el mar de China Oriental.

En una rueda de prensa, el secretario en jefe del Gabinete, Hayashi Yoshimasa, afirmó que esta acción de China es “extremadamente lamentable” dado que aún no se han fijado los límites de las zonas económicas exclusivas y de la plataforma continental en el mar de China Oriental.

Kanai Masaaki, director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, presentó una enérgica protesta ante Shi Yong, subjefe de misión de la embajada de China en Tokio.

En junio de 2008, Japón y China alcanzaron un acuerdo para el desarrollo conjunto de los recursos naturales en el mar de China Oriental, pero las conversaciones para poner en marcha el acuerdo se han estancado.

Hayashi instó a China a detener el desarrollo unilateral y pidió que se reanuden cuanto antes las negociaciones.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]