La pareja imperial se reúne con antiguos residentes de Iwojima

Noticias

Nasu, prefectura de Tochigi, 26 de agosto (Jiji Press)—El emperador Naruhito y la emperatriz Masako se reunieron el martes con dos antiguas residentes de Iōtō, una isla remota del Pacífico, en la Villa Imperial de Nasu, en la ciudad homónima de la prefectura de Tochigi.

Watabe Atsuko, de 95 años, y Hara Yaiko, de 94, que hoy día viven en Nasu, tuvieron que ser evacuadas de la isla, también conocida como Iwojima, debido a los fieros combates que se libraron en la zona durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial.

Watabe relató a la pareja imperial sus recuerdos de los ataques aéreos estadounidenses sobre la isla. Como respuesta, el emperador dijo: “Sufrieron una experiencia muy dura”, y la emperatriz: “Debió de ser muy angustiante”.

Hara habló de su participación en un grupo de personas que se asentaron en Nasu tras la guerra. El emperador comentó: “Debes haber pasado momentos muy difíciles”.

En abril la pareja imperial visitó Iōtō para orar por los fallecidos durante el conflicto, ya que este año marca el 80.º aniversario del fin de la guerra. Según sus asesores, la pareja había sabido por ciertos libros que las antiguas residentes de Iōtō se habían asentado en Nasu, y esperaban poder conocerlas.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]