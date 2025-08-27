Nissan deja de fabricar el auto deportivo GT-R

Noticias

Tokio, 27 de agosto (Jiji Press)—Nissan Motor Co. puso fin el martes a la producción de su icónico auto deportivo R35 GT-R debido a las crecientes dificultades para cumplir con regulaciones medioambientales más estrictas.

El último GT-R salió de la cadena de montaje de la fábrica de Kaminokawa, en la prefectura de Tochigi, al norte de Tokio.

El presidente y director ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, declaró que volverá a fabricarse este modelo en el futuro.

“A los numerosos aficionados del GT-R en todo el mundo, quiero decirles que esto no es un adiós definitivo, sino que nuestro objetivo es que la marca GT-R vuelva algún día”, afirmó en un comunicado.

El GT-R salió a la venta por primera vez en 1969 como versión de carreras del popular modelo Skyline.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]