Japón niega que vaya a ofrecer visados especiales a jóvenes africanos

Tokio, 28 de agosto (Jiji Press)—En respuesta a una serie de comentarios aparecidos en redes sociales sobre una posible afluencia de inmigrantes, el Gobierno de Japón negó la existencia de un supuesto plan para conceder visados especiales a jóvenes de países africanos que mantienen vínculos con municipios japoneses.

En la 9.ª Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD 9), celebrada la semana pasada en Yokohama, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) anunció cuatro parejas de municipios dentro de su proyecto “hometown”, destinado a promover los intercambios culturales.

Tanzania fue emparejada con la ciudad de Nagai, en la prefectura de Yamagata; Nigeria, con Kisarazu, en Chiba; Ghana, con Sanjō, en Niigata; y Mozambique, con Imabari, en Ehime.

Según JICA, el proyecto “busca fortalecer aún más las relaciones que cada municipio ha forjado con los países africanos, contribuyendo tanto a abordar los desafíos en África como a revitalizar las comunidades locales en Japón”.

Con base en la experiencia acumulada durante más de 60 años de trabajo en África, JICA espera brindar apoyo a las ciudades japonesas, incluyendo la organización de eventos de intercambio.

