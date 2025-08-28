El responsable japonés para la negociación de los aranceles cancela su viaje a EE. UU.

Noticias

Tokio, 28 de agosto (Jiji Press)—El Gobierno de Japón informó el jueves que el ministro japonés para la Revitalización Económica, Akazawa Ryōsei, ha cancelado su viaje a los Estados Unidos para la negociación de los aranceles entre los dos países.

Akazawa, el principal negociador de Japón en las negociaciones arancelarias con la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, tenía previsto partir hacia Estados Unidos el jueves.

El miércoles, Akazawa afirmó que, durante su estancia en Estados Unidos, pediría al Gobierno de Trump que revise lo antes posible sus aranceles recíprocos y sobre automóviles a Japón, con el fin de reflejar el acuerdo comercial bilateral alcanzado en julio.

El Gobierno de Japón informó que la cancelación de su viaje se produjo después de que surgieran cuestiones técnicas que deben ser abordadas por funcionarios de nivel operativo, y que por tanto serán estos los que viajen a Estados Unidos.

El secretario en jefe del Gabinete, Hayashi Yoshimasa, declaró en una rueda de prensa el jueves que Tokio seguirá instando a Washington a revisar su orden ejecutiva sobre los aranceles recíprocos y a emitir una orden ejecutiva para reducir los aranceles a los automóviles lo antes posible.

