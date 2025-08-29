La pensión alimenticia legal tras el divorcio en Japón se fijará en 20.000 yenes al mes

Noticias

Tokio, 28 de agosto (Jiji Press)—El jueves se conoció que el Ministerio de Justicia de Japón ha elaborado un proyecto de ordenanza que fija en 20.000 yenes (unos 136 dólares estadounidenses) mensuales por hijo la cuantía legalmente establecida de la pensión alimenticia tras el divorcio.

Esta medida se basa en una revisión del Código Civil que entrará en vigor antes de mayo de 2026 y que establece un nuevo sistema por el cual el progenitor a cargo del menor podrá reclamar pagos al otro progenitor después del divorcio, incluso si no existe un acuerdo previo al respecto. El mecanismo tiene como objetivo garantizar que la pensión se abone sin falta.

El pago de la pensión alimenticia tras el divorcio es una obligación recogida en el Código Civil, y los montos concretos se determinan en cada caso en función de los ingresos de los progenitores y otros factores.

Según una encuesta que el Ministerio de Bienestar realizó en 2021, solo el 28,1 % de los hogares monoparentales encabezados por mujeres y el 8,7 % de los encabezados por hombres recibieron la pensión alimenticia del otro progenitor. Se cree que el impago es uno de los factores que explican las dificultades económicas de muchos hogares monoparentales.

El importe legal de 20.000 yenes por hijo y por mes contemplado en el borrador de ordenanza del Ministerio de Justicia se calculó en base al “monto estándar del costo de mantener el nivel de vida mínimo de un niño”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]