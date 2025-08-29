Japón y Ecuador acuerdan profundizar en sus relaciones económicas

Noticias

Tokio, 28 de agosto (Jiji Press)—El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acordaron el jueves fortalecer las relaciones económicas entre sus países.

En una reunión celebrada en la oficina del primer ministro en Tokio, Ishiba afirmó que Ecuador es “un socio que comparte valores y principios” con Japón. Asimismo, manifestó que Japón espera cooperar en áreas como las medidas para la seguridad ciudadana, la prevención de desastres y la energía renovable.

Dado que Ecuador produce petróleo y gas natural, Ishiba buscó la cooperación para garantizar un suministro energético estable, al tiempo que pidió la creación de condiciones empresariales que faciliten la inversión de las compañías japonesas.

Noboa señaló que su país aspira a trabajar con Japón como socio más allá de las relaciones económicas y comerciales.

Ambos líderes también firmaron un memorando sobre cooperación entre las instituciones de promoción comercial de sus respectivos países.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]