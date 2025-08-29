Los precios de 1.422 alimentos subirán en septiembre en Japón

Noticias

Tokio, 29 de agosto (Jiji Press)—La empresa de sondeos Teikoku Databank Ltd. anunció el viernes que está previsto que los precios de 1.422 alimentos y bebidas de 195 de las principales empresas productoras aumenten en Japón en septiembre.

“Las razones de las subidas de precios han pasado de atribuirse a la debilidad del yen a factores internos”, señaló un responsable de una empresa de investigación, al indicar que el número de empresas que mencionan mayores costes logísticos y laborales ha aumentado de forma significativa.

El número mensual de alimentos y bebidas con precios más altos aumentará un 0,6 % en comparación con el año anterior, lo que supone el noveno mes consecutivo de incrementos.

En septiembre, subirán los precios de 427 productos de condimentos, como salsas y mayonesa. También aumentarán los precios de numerosos alimentos congelados y artículos de confitería, como el chocolate.

Kewpie Corp. incrementará los precios de 66 productos, entre ellos mayonesas y aliños para uso doméstico. Por su parte, Morinaga Milk Industry Co. subirá los precios de sus populares helados Pino —bombones helados recubiertos de chocolate— y de otros 17 productos.

