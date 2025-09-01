Un comité aprueba la venta de la píldora del día después en Japón sin receta médica

Noticias

Tokio, 30 de agosto (Jiji Press)—Un comité de expertos del Ministerio de Salud de Japón acordó que otorgará a Aska Pharmaceutical Co. la autorización para producir y vender la píldora anticonceptiva de emergencia Norlevo sin receta médica.

En una reunión celebrada el viernes, el comité decidió asimismo que este producto será clasificado como fármaco que debe tomarse en presencia de un farmacéutico cualificado por razones de seguridad.

Si el ministerio concede la autorización de fabricación y venta, así como la designación correspondiente, Norlevo se convertirá en la primera píldora anticonceptiva de emergencia sin receta del país. Las ventas podrían comenzar a finales de año.

El comité decidió no fijar un límite de edad para el acceso. No obstante, en el caso de personas menores de 16 años, edad mínima de consentimiento para mantener relaciones sexuales en Japón, los farmacéuticos ofrecerán orientación según sea necesario.

Ya no será necesario el consentimiento de los padres. Los métodos de venta se discutirán en una fecha posterior.

