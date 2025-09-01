El Gobierno de Japón lleva a cabo un simulacro de catástrofe por megaterremoto en la fosa de Nankai

Noticias

Tokio, 1 de septiembre (Jiji Press)—El Gobierno de Japón llevó a cabo el lunes un simulacro de catástrofe bajo la suposición de que se había producido un megaterremoto en la fosa de Nankai, frente a la costa del Pacífico del país.

En este ejercicio, se estableció un cuartel general de respuesta de emergencia encabezado por el primer ministro Ishiba Shigeru. Durante una reunión en la oficina del primer ministro, el cuartel general confirmó las respuestas de cada ministerio y organismo, y recibió un informe en línea sobre la situación en las zonas afectadas por parte del gobernador de la prefectura de Shizuoka, Suzuki Yasutomo.

En 1960, el Gobierno designó el 1 de septiembre como Día de la Prevención de Desastres. Es la misma fecha en la que se produjo el Gran Terremoto de Kantō de 1923, de magnitud 7,9 y que dejó más de 100.000 muertos o desaparecidos en Tokio y sus alrededores. Desde entonces, el primer día de septiembre se realiza un simulacro anual de respuesta a terremotos.

El simulacro de este año se basó en un escenario que contemplaba un terremoto de magnitud 9,1 frente a la costa del Pacífico al sur de la prefectura de Wakayama, en el oeste de Japón, a las 17:10 horas, con una intensidad de 7 —el nivel más alto en la escala sísmica japonesa— en una amplia zona que se extiende desde la región central de Tōkai hasta la región suroccidental de Kyūshū.

A raíz del fuerte temblor que sacudió la península de Noto en la tarde del 1 de enero de 2024, el simulacro se llevó a cabo bajo la suposición de que el terremoto se había producido después de la puesta de sol en invierno, cuando los daños podrían verse agravados.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]