Japan Post Bank emitirá una moneda digital en el ejercicio fiscal 2026

Tokio, 1 de septiembre (Jiji Press)—Japan Post Bank anunció el lunes que emitirá una moneda digital respaldada por depósitos para clientes particulares y corporativos en el año fiscal 2026, que comenzará en abril.

Según el banco, la moneda digital estará vinculada a las cuentas de ahorros de los depositantes y permitirá la liquidación instantánea de las compras de valores digitales y otros activos.

El banco espera que los gobiernos municipales usen la moneda digital para ofrecer subsidios y otras ayudas en el futuro.

El banco introducirá el DCJPY, una moneda digital respaldada por yenes de la empresa con sede en Tokio DeCurret DCP Inc., que estará sujeta a la protección del seguro de depósitos.

Una cuenta de DCJPY estará vinculada a la cuenta de ahorros del depositante, con una equivalencia de 1 DCJPY por 1 yen. Los usuarios podrán convertir el DCJPY de nuevo en yenes a través de una aplicación.

