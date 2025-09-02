El Gobierno de Japón desmiente el supuesto plan de ampliación de las importaciones de arroz estadounidense

Noticias

Tokio, 2 de septiembre (Jiji Press)—El ministro japonés para la Revitalización Económica, Akazawa Ryōsei, desmintió el martes las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que afirman que Washington había presentado un plan para que Japón aumentara las importaciones de arroz de EE. UU. y redujera los aranceles a los productos agrícolas bajo una orden ejecutiva de la Administración estadounidense.

“No existen tales hechos como los reportados”, declaró Akazawa, principal responsable de Japón en las negociaciones sobre los aranceles con el Gobierno del presidente Donald Trump, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete del día.

Algunos medios de comunicación señalaron que Akazawa había cancelado a última hora su visita prevista a Estados Unidos desde el jueves debido a la supuesta orden ejecutiva estadounidense.

“No recuerdo ningún acuerdo” sobre los temas mencionados en las negociaciones arancelarias entre Japón y Estados Unidos, afirmó Akazawa.

“En absoluto ha cambiado el hecho de que no estamos negociando a expensas de la agricultura japonesa”, añadió.

