El estado de Australia Meridional prohíbe las botellas de salsa de soja con forma de pez

Sídney, 2 de septiembre (Jiji Press)—Como parte de las medidas para reducir los residuos de plástico, el gobierno de Australia Meridional ha prohibido el uso de las botellas pequeñas de salsa de soja con forma de pez, que normalmente se ofrecen con el sushi para llevar y las cajas de comida bentō.

Estas botellas fueron añadidas el lunes a la lista de productos de plástico de un solo uso prohibidos, entre los que también se incluyen las pajitas desechables.

Las autoridades del estado australiano afirman que las botellas de salsa de soja con forma de pez, que suelen contener entre 2 y 3 mililitros y con frecuencia terminan desechadas en lugar de recicladas, contribuyen a la contaminación de los océanos.

Asimismo, aseguran que las botellas suponen un peligro para la fauna salvaje, que puede confundirlas por comida.

“Los plásticos de un solo uso a menudo se utilizan durante unos segundos pero duran toda una vida en nuestro entorno”, destacó en un comunicado Susan Close, ministra de Medioambiente de Australia Meridional.

