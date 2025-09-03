Instan a la fiscalía japonesa a reconocer como víctima a una niña nacida después de un accidente de tránsito

Noticias

Ichinomiya, prefectura de Aichi, 3 de septiembre (Jiji Press)—La familia de una mujer embarazada que falleció tras ser atropellada por un vehículo en el centro de Japón ha solicitado a la fiscalía que reconozca como víctima a su hija, que nació después del accidente con una discapacidad grave.

La familia visitó el martes la sucursal de Ichinomiya de la Oficina de la Fiscalía del Distrito de Nagoya y pidió que el sospechoso, quien ya ha sido imputado por conducción negligente que resultó en la muerte de la madre, también sea acusado de conducción negligente que causó lesiones a la hija. La solicitud se presentó junto con unas 110.000 firmas.

No se sabe aún si los fiscales determinarán que pueden presentar el cargo por lesiones, ya que un feto se considera parte del cuerpo de la madre según el Código Penal.

En el accidente, Togitani Sayaka, de 31 años y cuyo parto estaba previsto para un mes y medio después, fue atropellada por detrás por un minivehículo mientras caminaba por el arcén en Ichinomiya, en la prefectura de Aichi, el 21 de mayo, y murió en el hospital dos días después. Su hija, Hinami, nació mediante cesárea de emergencia, pero sufrió hipoxia fetal, lo que le provocó una discapacidad grave.

El conductor, de 50 años, fue arrestado en el lugar e imputado en junio por conducción negligente que causó la muerte de Sayaka.

