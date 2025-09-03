Estudiantes japoneses entregan 110.000 firmas por la paz a la ONU

Noticias

París, 2 de septiembre (Jiji Press)—Veinticuatro estudiantes japoneses de instituto, en calidad de “mensajeros de la paz” para pedir la abolición de armas nucleares, presentaron el martes cerca de 110.000 firmas por la paz mundial a las Naciones Unidas durante su visita a la sede europea de la organización mundial en Ginebra.

Se reunieron con Carolyne Melanie Regimbal, jefa de servicio en la sede en Ginebra de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas. Durante su charla, de 90 minutos, los estudiantes y Regimbal debatieron cómo hacer realidad un tipo de seguridad que no dependa de la disuasión nuclear.

En representación de los estudiantes, Nagato Ami, de 16 años, estudiante de primer curso del instituto femenino Fukuyama Akenohoshi de la prefectura de Hiroshima, en el oeste de Japón, entregó las firmas a la responsable de la ONU.

Este año marca el 80.º aniversario de los bombardeos atómicos por parte de EE. UU. de la ciudad de Hiroshima, la capital de la prefectura, y la ciudad de Nagasaki, en el suroeste del país, en agosto de 1945, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

“No se han usado armas nucleares en los últimos 80 años gracias a los esfuerzos de muchas personas, y a los llamamientos realizados por los hibakusha (supervivientes de la bomba atómica)”, dijo Nagato a los periodistas. Asimismo, declaró que es importante que cada uno actúe, aunque se trate de acciones pequeñas, para hacer realidad un mundo sin armas nucleares, y añadió: “Quiero que todos comprendan la devastación que producen los ataques nucleares; quiero hablarles de la importancia de la paz”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]