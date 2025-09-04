Trump afirma que podría “deshacer” el acuerdo con Japón si pierde el caso de los aranceles en la Corte Suprema

Noticias

Washington, 3 de septiembre (Jiji Press)—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que su país podría tener que “deshacer” los acuerdos alcanzados con Japón y otros socios comerciales si pierde un caso sobre aranceles en la Corte Suprema.

“Estos acuerdos ya están cerrados. Supongo que tendríamos que deshacerlos”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Si no ganamos ese caso, nuestro país va a sufrir enormemente”, añadió.

El viernes, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que los llamados aranceles recíprocos de la Administración Trump sobre socios comerciales del país, incluido Japón, eran ilegales, al señalar que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales no otorga al presidente de EE. UU. una autoridad tan amplia para imponer ese tipo de gravámenes.

Según informaron medios de comunicación, Trump ha presentado un recurso ante la Corte Suprema, exigiendo un fallo rápido. El tribunal de apelaciones ha permitido que los aranceles sigan en vigor hasta que se pronuncie la máxima instancia judicial.

