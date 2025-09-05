Honda lanzará un nuevo modelo de su auto deportivo Prelude por primera vez en 24 años

Noticias

Tokio, 4 de septiembre (Jiji Press)—Honda Motor Co. anunció el jueves que lanzará un nuevo modelo de su auto deportivo Prelude, reviviendo así este nombre emblemático por primera vez en 24 años.

El fabricante japonés de automóviles se ha fijado como objetivo unas ventas anuales en el mercado nacional de 3.500 unidades del nuevo Prelude, un coupé híbrido.

Honda espera que el Prelude sirva de impulso para reforzar su estrategia de vehículos híbridos, convencida de que la demanda de este tipo de automóviles seguirá creciendo de cara a 2030.

El modelo de primera generación salió al mercado en 1978, y el Prelude ganó popularidad como “coche para las citas” a finales de la década de 1980, antes de que sus ventas concluyeran en 2001.

El nuevo Prelude de sexta generación incorpora por primera vez la avanzada tecnología de control de Honda, que ajusta las revoluciones del motor durante la aceleración o el frenado, y modifica el sonido del motor en sincronía con dichas revoluciones. El precio minorista sugerido para la versión estándar es de 6.179.800 yenes (unos 41.700 dólares estadounidenses).

