Trump firma una orden ejecutiva para reducir los aranceles a los autos japoneses al 15 %

Noticias

Washington, 4 de septiembre (Jiji Press)—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva para hacer efectivo el acuerdo arancelario con Japón, que incluye un plan para reducir los aranceles de EE. UU. sobre las importaciones de autos de Japón al 15 % respecto al 27,5 %.

EE. UU. revisará también la forma en la que aplica los aranceles recíprocos del 15 % sobre los productos japoneses.

Trump ordenó a su secretario de Comercio, Howard Lutnick, iniciar un procedimiento para modificar los aranceles a los automóviles en un plazo de siete días a partir de la publicación de la reducción arancelaria en el Registro Federal.

El ministro de Revitalización Económica, Akazawa Ryōsei, encargado de las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, señaló que la reducción de los aranceles a los automóviles podría entrar en vigor en un plazo de dos semanas.

La orden ejecutiva también incluyó un plan para que Japón trabaje en la expansión de las importaciones de arroz procedente de Estados Unidos en un 75 % dentro de su actual contingente de acceso mínimo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]