El primer ministro Ishiba invita a Trump a Japón

Tokio, 5 de septiembre (Jiji Press)—El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, anunció el viernes que ha enviado una carta en la que invita a Japón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y da la bienvenida al acuerdo bilateral sobre los aranceles que se firmó oficialmente el día anterior.

Según el primer ministro japonés, la carta la entregó el ministro para la Revitalización Económica, Akazawa Ryōsei, que visita en estos momentos los Estados Unidos y ha estado a cargo de las negociaciones bilaterales sobre los aranceles.

“Es crucial que tanto Japón como Estados Unidos apliquen el acuerdo cuanto antes y de buena fe”, declaró Ishiba a los periodistas en la oficina del primer ministro en Tokio.

Ishiba dio la bienvenida a la firma por parte de Trump de una orden ejecutiva que reduce los aranceles recíprocos de Estados Unidos sobre Japón, y afirmó: “Esto ha sido posible gracias a la comprensión y el apoyo de mucha gente. Es realmente fantástico”.

De ahora en adelante, el Gobierno japonés hará todo lo posible por apoyar a las pequeñas empresas afectadas por los aranceles estadounidenses, incluso en lo relativo a la financiación, señaló Ishiba.

