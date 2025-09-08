La Universidad de Kanagawa dona una gárgola a la catedral de Colonia, en Alemania

Noticias

Berlín, 6 de septiembre (Jiji Press)—La universidad de Kanagawa, en Yokohama, ha donado una gárgola, una figura grotesca que sobresale de la pared de un edificio y funciona como canalón, a la catedral de Colonia, situada en el oeste de Alemania y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La donación se produjo después de que estudiantes de la universidad japonesa hicieran grafitis en la catedral en 2016. La universidad pidió disculpas por el incidente y donó un millón de euros, que se utilizaron para crear la gárgola.

En noviembre de 2024, la nueva gárgola fue instalada en la pared sur de la iglesia, a unos 20 metros de altura. Sustituyó a una antigua, creada en el siglo XIX y dañada durante la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado publicado en su sitio web, la catedral expresó su agradecimiento por la respuesta de la universidad, señalando que el incidente causó controversia en Japón, aunque hechos de este tipo no son raros en Alemania.

Las disculpas formales y la donación de la universidad han dado lugar a intercambios entre ambas partes.

