El primer ministro Ishiba Shigeru dimite a causa de la derrota en las elecciones de julio
NoticiasPolítica
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Tokio, 7 de septiembre (Jiji Press)—El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, anunció el domingo su dimisión tras la aplastante derrota sufrida por el Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones a la Cámara de Consejeros (la Cámara Alta de la Dieta) de julio.
En una rueda de prensa convocada de urgencia, Ishiba declaró que había decidido renunciar a la presidencia del PLD, lo que significa que también dejará el cargo de primer ministro.
Se cree que las crecientes voces críticas dentro del PLD que exigían su dimisión hicieron que a Ishiba le resultara difícil permanecer en el cargo.
Ishiba asumió el cargo en octubre de 2024 y disolvió la Cámara de Representantes (la Cámara Baja de la Dieta) ese mismo mes para convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, la coalición PLD-Kōmeitō no logró mantener la mayoría en la Cámara Baja, en medio de un sonado escándalo de financiación política que involucraba a varias facciones del PLD.
A pesar de gobernar en minoría, Ishiba consiguió la aprobación del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal de 2025 gracias al apoyo de algunos legisladores de la oposición.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
Primer Ministro Ishiba Shigeru Jiji Press Partido Liberal Democrático