Temen que la renuncia del primer ministro Ishiba provoque un mayor estancamiento de la política económica

Noticias

Tokio, 8 de septiembre (Jiji Press)—Se prevé que las políticas económicas de Japón continúen estancadas durante más tiempo a raíz de la decisión del primer ministro Ishiba Shigeru de renunciar a su cargo.

Analistas políticos señalan que la confusión dentro del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) sobre si Ishiba, que también preside el PLD, debe dimitir o no ya ha generado un vacío político, y será complicado sacar adelante políticas importantes antes de que se forme una nueva Administración tras la elección de un nuevo líder del partido que sustituya a Ishiba.

La elaboración de medidas económicas destinadas a mitigar el impacto de los elevados aranceles estadounidenses y a hacer frente al alza de precios en el país probablemente se retrase de manera considerable, añadieron.

En una rueda de prensa celebrada el domingo, Ishiba anunció su decisión de dimitir, después de que el PLD y su socio de coalición, el Kōmeitō, perdieran la mayoría conjunta en la Cámara de Consejeros (la Cámara Alta de la Dieta) en las elecciones del 20 de julio. La coalición ya había perdido el control de la Cámara de Representantes (la Cámara Baja) en las elecciones generales de octubre de 2024.

El viernes, Ishiba declaró que el Gobierno planea elaborar medidas económicas este otoño, mostrando así su disposición a mantener conversaciones sobre políticas con los partidos de la oposición.

