La Universidad de Kioto desarrolla una proteína para ayudar a eliminar las células cancerosas

Kioto, 8 de septiembre (Jiji Press)—Un grupo de investigación de la Universidad de Kioto ha desarrollado una nueva proteína que se une a células innecesarias en el organismo, como las cancerosas, y facilita que las células inmunitarias las eliminen.

En experimentos con ratones, se logró eliminar tanto células malignas como células que provocan enfermedades autoinmunes. El grupo pretende iniciar ensayos clínicos en humanos en un plazo de tres años y avanzar hacia su aplicación práctica en la década de 2030.

Los resultados de su investigación fueron publicdos el día 3 en la revista científica internacional Nature Biomedical Engineering.

En el cuerpo humano, más de 10.000 millones de células mueren cada día tras cumplir su función, y son eliminadas por los macrófagos, un tipo de célula inmunitaria. Sin embargo, cuando por factores como el envejecimiento estas células innecesarias no mueren y se acumulan, pueden derivar en enfermedades como el cáncer o los trastornos autoinmunes.

El equipo de investigación desarrolló una proteína llamada “Crunch”, que se une a las células innecesarias y sirve de señal para que los macrófagos las reconozcan. Al modificar parte de su estructura, es posible cambiar el tipo de células a las que se adhiere.

Cuando se inyectó “Crunch” en ratones con cáncer de piel o enfermedades autoinmunes, dirigiéndolo hacia las células diana, se comprobó que tenía el efecto de inhibir la proliferación de células cancerígenas y reducir su número.

El profesor Suzuki Jun, especialista en biología de membranas celulares de la Universidad de Kioto, señaló: “Hoy, los fármacos contra el cáncer o las células inmunitarias eliminan las células cancerígenas tras destruirlas, pero ahora podríamos lograr que se eliminen de manera eficiente mientras siguen vivas, lo que abre la puerta a nuevos tratamientos”.

