Trump afirma estar sorprendido por la dimisión de Ishiba

Washington, 7 de septiembre (Jiji Press)—El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró el domingo que estaba “un poco sorprendido” por el reciente anuncio del primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, que afirmó el domingo que renunciará a su cargo.

“Me pareció un hombre muy agradable. De hecho, nos llevamos muy bien”, dijo Trump ante los medios de comunicación en las afueras de Washington.

Poco después del inicio de su segundo mandato, Trump invitó a Ishiba a la Casa Blanca en febrero y renovó el compromiso entre Japón y EE. UU. para fortalecer la alianza entre ambas naciones en pos de una “edad de oro” en sus relaciones. No obstante, también se quejó a menudo del déficit comercial con Japón y sobre el “injusto” tratado de seguridad bilateral.

Una fuente del Gobierno de EE. UU. declaró que, independientemente de quién sea elegido como nuevo primer ministro de Japón, Trump continuará exigiendo que Japón amplíe su gasto en defensa.

Tras señalar que la alianza Japón-EE. UU. “es la piedra angular de la paz, la seguridad y la prosperidad en la región indopacífica y en todo el mundo, y que nunca ha sido tan sólida”, un portavoz del Departamento de Estado afirmó: “Esperamos continuar nuestra labor con el Gobierno de Japón”.

