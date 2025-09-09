El primer ministro Ishiba podría publicar un mensaje sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial en las Naciones Unidas

Noticias

Tokio, 8 de septiembre (Jiji Press)—Un funcionario del Gobierno afirmó el lunes que el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, podría publicar un mensaje en conmemoración del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial durante una sesión de la asamblea general de las Naciones Unidas en septiembre.

Esta idea está siendo considerada por personas en la Administración de Ishiba, aunque un asesor señaló que podría ser difícil dado el debilitamiento de la influencia de Ishiba tras anunciar el pasado domingo que abandonará su cargo.

“El primer ministro considera su mensaje como si fuera su propia voluntad”, dijo una persona cercana a Ishiba, y añadió que actualmente se están llevando a cabo preparativos.

Ishiba pidió con firmeza revisar las circunstancias que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, con el fin de evitar la repetición de sus horrores. Sin embargo, los miembros conservadores del gobernante Partido Liberal Democrático se oponen a que Ishiba emita un mensaje, ya que valoran la declaración del ex primer ministro Abe Shinzō en el 70.º aniversario del fin de la guerra.

La insistencia de Ishiba en dar a conocer su visión sobre la guerra también refleja su preocupación por el creciente apoyo a la retórica xenófoba en las recientes elecciones nacionales.

