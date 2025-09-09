EE. UU. comenzará a aplicar una reducción de los aranceles a los productos japoneses el 16 de septiembre

Noticias

Tokio, 9 de septiembre (Jiji Press)—El ministro japonés para la Revitalización Económica, Akazawa Ryōsei, afirmó el martes que se espera que para el 16 de septiembre se reduzcan oficialmente los aranceles estadounidenses sobre algunos productos japoneses.

Akazawa, principal negociador de Japón en las conversaciones arancelarias con Estados Unidos, anunció esta perspectiva en una rueda de prensa.

“Esto no significa el final de las negociaciones”, declaró el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, en una reunión de la sede gubernamental sobre las medidas relacionadas con los aranceles estadounidenses. “Es necesario garantizar que el acuerdo (entre Japón y EE. UU.) se implemente y responder de inmediato si surgen nuevas preocupaciones”, añadió.

En la reunión de la jornada, Akazawa informó de los logros de su última visita a Washington, entre ellos una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, un comunicado conjunto emitido por los gobiernos de Japón y EE. UU. y un memorando sobre inversiones japonesas en Estados Unidos.

Asimismo, explicó los avances en el apoyo a las empresas japonesas, incluida la asistencia económica.

