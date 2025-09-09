El PLD celebrará elecciones presidenciales el 4 de octubre

Noticias

Tokio, 9 de septiembre (Jiji Press)—En una reunión del Consejo General celebrada en la mañana del martes, el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) decidió llevar a cabo sus próximas elecciones presidenciales “a plena escala”.

Se prevé que los comicios para designar a la persona que sucederá al actual presidente del partido y primer ministro del país, Ishiba Shigeru, se celebren el 4 de octubre, tras la presentación de todas las candidaturas el próximo 22 de septiembre.

En la votación a plena escala podrán participar tanto los legisladores del partido en ambas cámaras de la Dieta, el parlamento de Japón, como los miembros y simpatizantes de base del PLD en todo el país.

De acuerdo con las propias normas del partido, el PLD está obligado a celebrar elecciones presidenciales a plena escala cuando la presidencia queda vacante en plena legislatura.

No obstante, en situaciones particularmente urgentes, el partido puede optar por un procedimiento más simplificado, consistente en elegir a su nuevo presidente en una reunión plenaria de sus legisladores de ambas cámaras, con base en los votos de estos y de tres representantes de cada delegación prefectural.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]