La actriz japonesa Yoshiyuki Kazuko fallece a los 90 años

Tokio, 9 de septiembre (Jiji Press)—El martes se conoció que la actriz japonesa Yoshiyuki Kazuko, recordada por series como Sannen B-gumi Kinpachi Sensei o películas como Ai no Bōrei (El imperio de la pasión), de Ōshima Nagisa, y que también destacó como ensayista, falleció el pasado 2 de septiembre en un hospital de Tokio a causa de una neumonía. Tenía 90 años.

Yoshiyuki Kazuko nació en Tokio en 1935 y era hija del escritor Yoshiyuki Eisuke y la peluquera Aguri. En 1957 debutó en las artes escénicas como protagonista de la obra El diario de Ana Frank del grupo teatral Mingei.

Poco después comenzó a trabajar en el cine y en 1959 recibió el premio a la mejor actriz de reparto en los Premios de Cine Mainichi por Nianchan (Mi hermano mayor) y Saijo Katagi (“La mujer talentosa”). Es recordada asimismo por su papel en Okuribito (Despedidas), galardonada con el Óscar a la mejor película extranjera.

En 1984 ganó el Premio del Club de Ensayistas de Japón por Doko made yareba ki ga sumu no? (“¿Hasta dónde actuar para quedar satisfecha?”), una obra en la que repasaba su vida.

