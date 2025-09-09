El ICE arresta a tres japoneses en la redada en la fábrica de Hyundai en EE. UU.

Noticias

Seúl/Washington, 9 de septiembre (Jiji Press)—El martes se conoció que tres ciudadanos japoneses figuran entre las 475 personas detenidas durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en el lugar de construcción de una fábrica de Hyundai Motor Co. en el estado sureño de Georgia.

De acuerdo con funcionarios del Gobierno japonés, el Consulado General de Japón en la localidad confirmó la detención de los ciudadanos japoneses y está gestionando la situación.

Los japoneses detenidos habían sido enviados por empresas asociadas japonesas a la planta de baterías para vehículos eléctricos que Hyundai construye actualmente en colaboración con la surcoreana LG Energy Solution. Funcionarios del gobierno japonés se reunieron con ellos el domingo.

De los tres, dos habían sido enviados por Hirano Tecseed Co., un fabricante de maquinaria industrial (incluidas máquinas de recubrimiento de electrodos para baterías) con sede en Kawai, en la prefectura de Nara.

“Los trabajadores obtuvieron visados de acuerdo con la ley. Estamos confirmando los detalles en estos momentos”, declaró un representante de Hirano Tecseed. Según la misma fuente, es la primera vez que un empleado de la empresa es detenido por las autoridades migratorias estadounidenses.

