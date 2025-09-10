Kirin pone a la venta una taza eléctrica que potencia el sabor salado

Noticias

Tokio, 9 de septiembre (Jiji Press)—El fabricante de alimentos y bebidas japonés Kirin Holdings Co. puso a la venta el martes la taza erekisoruto cappu (Electric Salt Cup), que usa electricidad para potenciar la percepción del sabor salado y el umami en la comida.

La empresa desarrolló este producto para los consumidores preocupados por su salud, y estudia venderlo en otras partes de Asia a partir del año que viene.

Cuando la taza está encendida, envía pequeñas corrientes eléctricas seguras a la comida. Los iones de sodio responsables del sabor salado pueden ser fácilmente percibidos por la lengua, lo que hace que el sabor sea más intenso.

Se espera que este producto se use con sopas. La taza está disponible en la tienda en línea de la empresa a un precio de 26.950 yenes (unos 182 dólares) y se prevé que salga a la venta en comercios minoristas de electrónica a partir de noviembre.

Kirin Holdings también puso a la venta una cuchara con la misma tecnología que potencia el sabor salado.

