El Gobierno amonesta a JAL por la ingesta de alcohol de un piloto

Noticias

Tokio, 10 de septiembre (Jiji Press)—El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo de Japón amonestó el miércoles con severidad a la línea aérea Japan Airlines por un escándalo relacionado con un capitán que había ingerido demasiado alcohol en Hawái antes de ejercer sus labores como piloto.

“Nos disculpamos profundamente”, declaró la presidenta de JAL, Tottori Mitsuko, durante una rueda de prensa celebrada tras la amonestación. Añadió que la empresa no asignaría más vuelos a pilotos con un alto riesgo de problemas con la bebida.

Sobre las 10:00 a.m. del miércoles, Ishii Yasuo, director general del Departamento de Seguridad de Aviación de la Oficina de Aviación Civil, del mencionado ministerio, entregó un documento a Nakagawa Yukio, director ejecutivo de JAL que también actúa como director de seguridad, en el que se exigía un informe para finales de septiembre sobre las medidas con las que la empresa planea prevenir que se repita el escándalo.

“Hemos reconocido malicia personal” en el caso, declaró Ishii. “No podemos decir que la gerencia y supervisión internas de JAL hayan sido adecuadas”, añadió.

Según JAL, el capitán de 64 años asignado a pilotar un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional Chūbu Centrair, en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, desde Honolulu el 28 de agosto había bebido el día anterior tres botellas de 568 mililitros de cerveza con un 9,5 % de alcohol.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]