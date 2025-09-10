El sake de Yamanashi gana un gran premio en una competición internacional

Noticias

Londres, 9 de septiembre (Jiji Press)—Shichiken Hakushin, un sake de la prefectura de Yamanashi, en el centro de Japón, recibió el lunes el primer premio en la división de sakes de una competición internacional anual de vinos celebrada en Londres.

El producto junmai daiginjo, de alta calidad, elaborado por la bodega Yamanashi Meijo Co. de la ciudad de Hokuto, se convirtió en el primer sake de esa prefectura en recibir el premio Champion Sake en la International Wine Challenge (“reto internacional del vino”), una de las competiciones de vinos más importantes del mundo.

Shichiken Hakushin se produce con arroz cultivado localmente, con un 50 % menos de productos agroquímicos y fertilizantes de lo normal. El arroz se pule hasta un 27 % del tamaño original antes de usarlo. El sake se fermenta a bajas temperaturas y se añeja durante doce meses.

El jurado de la competición describió el Shichiken Hakushin como “delicado y puro, con aromas de melocotón blanco y agua de manantial, equilibrado por la dulzura de su arroz y un acabado sedoso”.

El presidente de Yamanashi Meijo, Kitahara Tsushima, expresó una gran alegría por el premio, y declaró: “Es una oportunidad para que podamos ofrecer sake de Yamanashi a más personas; la nuestra es una prefectura famosa por el vino”.

