El portavoz del Gobierno de Japón critica a Israel por su ataque en Catar

Noticias

Tokio, 10 de septiembre (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, criticó el miércoles a Israel por su ataque contra la cúpula del grupo islamista Hamás en Doha, Catar.

“(El ataque) obstaculiza los esfuerzos diplomáticos y amenaza la soberanía y la seguridad de Catar, así como la estabilidad regional”, declaró Hayashi en una rueda de prensa. Asimismo, añádió que, hasta el momento, no se ha informado de ciudadanos japoneses afectados por el ataque.

Japón se solidariza con Catar, dijo Hayashi, al tiempo que instó enérgicamente a Israel a “volver de inmediato a la mesa de negociaciones y trabajar con sinceridad para lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]