El 21 % de los ciclistas en Japón usa el casco

Tokio, 11 de septiembre (Jiji Press)—Un sondeo de la Agencia Nacional de Policía reveló el jueves que alrededor del 21 % de los ciclistas en Japón usan el casco.

Según la encuesta, realizada en junio en días laborables por la policía en todo el país, la tasa de uso del casco alcanzó el 21,2 %, lo que supone un aumento de 4,2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

La reforma de la Ley de Tránsito Vial, que entró en vigor en abril de 2023, obliga a todos los ciclistas a hacer un esfuerzo por llevar casco. La Agencia Nacional de Policía y los departamentos de policía prefecturales trabajarán para promover aún más el uso del casco durante la campaña nacional de seguridad vial de otoño, que se celebrará del 21 de septiembre hasta finales de este mes.

La encuesta abarcó a unos 53.400 ciclistas cerca de estaciones de tren con aparcamientos para bicicletas y en instalaciones comerciales.

Por prefecturas, Ehime registró la tasa de uso más alta, con un 70,3 %, seguida de Ōita, con un 53,7 %. La tasa más baja se dio en Osaka, con un 7,2 %, aunque también subió 1,7 puntos.

