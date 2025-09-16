Suzuki lanzará en enero su primer vehículo eléctrico en el mercado nacional, el e Vitara

Noticias

Tokio, 16 de septiembre (Jiji Press)—Suzuki Motor Corp. anunció el martes que lanzará su primer vehículo eléctrico en el mercado japonés, el e Vitara, el 16 de enero de 2026.

El vehículo utilitario deportivo (SUV, por sus siglas en inglés) eléctrico tendrá un precio inicial de 3.993.000 yenes (unos 27.000 dólares). Se trata del primero de los seis modelos eléctricos que el fabricante planea lanzar en Japón antes de que finalice el ejercicio fiscal de 2030, con el objetivo de recuperar terreno en el mercado de los vehículos eléctricos.

El lanzamiento forma parte de “nuestra estrategia para ofrecer una variedad de opciones adaptadas a las características de cada región y mercado. [...] Confío en que el e Vitara será un modelo capaz de abrir un nuevo mercado”, declaró en rueda de prensa el presidente, Suzuki Toshihiro.

Este SUV de tamaño pequeño estará disponible en versiones de tracción en dos ruedas y en cuatro ruedas. La versión de dos ruedas ofrece una autonomía de más de 400 kilómetros con una sola carga, gracias a una batería de fosfato de hierro y litio, considerada más segura y de menor costo que las baterías convencionales.

El e Vitara, que ya está a la venta en el mercado europeo, tiene prevista su introducción en India.

