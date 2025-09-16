Estados Unidos reduce los aranceles sobre los autos japoneses

Noticias

Washington, 16 de septiembre (Jiji Press)—La Administración del presidente estadounidense Donald Trump redujo el martes sus aranceles a los automóviles procedentes de Japón del 27,5 % al 15 %, aunque siguen siendo más altos que el 2,5 % previo a la subida impuesta a comienzos de este año.

Según un aviso publicado el lunes, el Gobierno de Trump también planea reducir los gravámenes a la importación de productos japoneses sujetos al arancel recíproco del 15 %.

Los aranceles más bajos se aplicarán con efecto retroactivo desde el 7 de agosto, y se reembolsarán las cantidades pagadas en exceso desde esa fecha.

Los aranceles sobre aeronaves civiles y piezas de aeronaves se eliminarán. El gravamen automotriz no se aplicará a las camionetas pequeñas ni a otros bienes que ya están sujetos a aranceles del 15 % o más.

La Administración Trump impuso aranceles adicionales del 25 % a los automóviles en abril y a las piezas de automóviles el mes siguiente.

