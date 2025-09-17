El último largometraje de ‘Kimetsu no yaiba’ se convierte en la segunda película más taquillera de Japón

Noticias

Tokio, 17 de septiembre (Jiji Press)—La más reciente película de la franquicia de anime Kimetsu no Yaiba alcanzó los 33.000 millones de yenes en taquilla, la segunda cifra más alta registrada en Japón, superando a El viaje de Chihiro de Studio Ghibli.

La primera entrega de la trilogía Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen (distribuida en inglés como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle) recaudó 33.050 millones de yenes en los primeros 60 días de su estreno en el país, por encima de los 31.680 millones de yenes de El viaje de Chihiro, estrenada en 2001, según informó su distribuidora.

Kimetsu no yaiba: mugen ressha (Guardianes de la noche: el tren infinito), estrenada en 2020, sigue liderando la taquilla en Japón, con 40.750 millones de yenes.

En Norteamérica, la más reciente película de Kimetsu no Yaiba, estrenada el viernes, recaudó 70,6 millones de dólares en su primer fin de semana, un récord para una cinta de anime japonesa.

La franquicia Kimetsu no Yaiba (popularizada en español bajo el título Guardianes de la noche) narra la historia de un joven que lucha contra los demonios que asesinaron a su familia.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]