JAL penalizará a su presidenta y otros ejecutivos por el caso de un piloto que bebió alcohol antes de un vuelo

Tokio, 17 de septiembre (Jiji Press)—Japan Airlines (JAL) anunció el miércoles que había decidido cortar la remuneración de la presidenta Tottori Mitsuko y otros 36 ejecutivos de la empresa debido a un escándalo con un capitán que había bebido alcohol en exceso en Hawái, antes de cumplir con sus obligaciones.

El jueves pasado JAL despidió como medida disciplinaria al capitán, de 64 años, según declaró la propia aerolínea.

El sueldo mensual de Tottori se verá reducido un 30 % durante dos meses. El director ejecutivo Nakagawa Yukio, quien también ejerce como director general de seguridad, y Minami Masaki, a cargo de las operaciones de vuelo, verán sus salarios reducidos un 20 % durante un mes.

Según JAL, el capitán al que se encargó pilotar un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional de Chubu Centrair (prefectura de Aichi, en el centro de Japón) desde Honolulu, en Hawái, el 28 de agosto, bebió el día anterior tres botellas de cerveza con un 9,5 % de alcohol. Esto implicó retrasos de hasta 18 horas y media en tres vuelos.

El 10 de septiembre, el Ministerio de Transporte emitió una severa amonestación a JAL por haber realizado una gerencia y supervisión internas inadecuadas en lo relativo al consumo de alcohol. También se está considerando aplicar penalizaciones administrativas al excapitán.

