Japón recibió un récord de 3,42 millones de visitantes internacionales en agosto

Noticias

Tokio, 17 de septiembre (Jiji Press)—La Organización Nacional de Turismo de Japón informó el miércoles que el número estimado de visitantes extranjeros que llegaron a Japón en agosto aumentó un 16,9 % interanual, hasta alcanzar los 3.428.000, un máximo histórico para ese mes.

Es la primera vez que la cifra supera los 3 millones en agosto, gracias al incremento de viajeros durante las vacaciones escolares. El total de visitantes se vio impulsado por los procedentes de China continental, Taiwán, Vietnam y Estados Unidos.

Por el contrario, el número de visitantes desde Hong Kong (donde circularon en redes sociales rumores sobre un posible terremoto en Japón) cayó respecto al año anterior por cuarto mes consecutivo.

Por países y regiones, China aportó el mayor número de visitantes, con 1.018.600 (un aumento del 36,5 %), seguida de Corea del Sur con 660.900 (+8,0 %), Taiwán con 620.700 (+10,0 %) y Hong Kong con 226.100 (−8,3 %).

