Tokio, 18 de septiembre (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, declaró el miércoles que Japón condena la ofensiva terrestre israelí en la ciudad de Gaza.

En un comunicado, Iwaya afirmó que las operaciones militares “agravarán aún más la ya grave crisis humanitaria en Gaza” y “podrían socavar los cimientos mismos de una solución de dos Estados”.

“Instamos energicamente a Israel a que adopte de inmediato medidas concretas para poner fin a la grave crisis humanitaria [...] y a que cumpla con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario”, añadió.

