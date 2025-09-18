Un sondeo de Jiji Press sugiere que Koizumi es el favorito para liderar el PLD, seguido por Takaichi

Noticias

Tokio, 18 de septiembre (Jiji Press)—En un sondeo de la agencia de noticias Jiji Press cuyos resultados se conocieron el jueves, el grupo más numeroso de encuestados consideró que el actual ministro de Agricultura, Koizumi Shinjirō (44 años), es el más adecuado para convertirse en el próximo presidente del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, seguido por la exministra de Seguridad Económica Takaichi Sanae (64 años).

Koizumi fue la opción preferida por el 23,8 % de los encuestados, mientras que el 21,0 % respaldó a Takaichi. El secretario en jefe del gabinete, Hayashi Yoshimasa (64 años), y el ex secretario general del partido, Motegi Toshimitsu (69 años), empataron en el tercer lugar con un 5,9 %.

La encuesta, realizada entre el viernes y el lunes, pidió a los encuestados elegir a un candidato de entre los que se presentaron en las elecciones presidenciales del PLD celebradas en septiembre de 2024, con excepción del primer ministro Ishiba Shigeru.

El sondeo se llevó a cabo mediante entrevistas presenciales a 2.000 personas de 18 años o más en todo el país, y obtuvo respuestas válidas del 58,1 %.

