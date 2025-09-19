Investigadores japoneses ganan un Ig Nobel por un estudio con vacas pintadas como cebras

Noticias

Boston, 18 de septiembre (Jiji Press)—Un grupo de investigadores japoneses ganaron el jueves el premio Ig Nobel de Biología de 2025 por descubrir que las vacas pintadas con un patrón de cebra atraen a menos insectos hematófagos.

Es el decimonoveno año consecutivo en que investigadores japoneses reciben un Ig Nobel, una parodia del Premio Nobel que distingue investigaciones humorísticas pero creativas. La ceremonia de entrega tuvo lugar en la Universidad de Boston, en el estado de Massachusetts, en la costa este de Estados Unidos.

Kojima Tomoki, de la Organización Nacional de Investigación en Agricultura y Alimentación, y otros investigadores pintaron franjas blancas en vacas negras con pintura al agua para comparar la cantidad de insectos que se les acercaban frente a vacas negras normales.

Para asegurarse de que el efecto repelente de insectos no se debiera al olor de la pintura, también observaron vacas negras pintadas con rayas negras.

Los resultados mostraron que el número de insectos que se alimentan de sangre atraídos por las vacas con rayas blancas fue aproximadamente la mitad que en el caso de las vacas con rayas negras o sin pintura.

