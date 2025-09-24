Kubota presenta un tractor no tripulado propulsado por hidrógeno
Osaka, 22 de septiembre (Jiji Press)—Kubota Corp. dio a conocer el lunes, en la Exposición Mundial de Osaka, un modelo conceptual de su tractor no tripulado para agricultura, propulsado por una pila de combustible de hidrógeno.
Era la primera vez que se presentaba una máquina para agricultura, con hidrógeno por combustible, que también poseía la función de moverse por sí misma. El modelo se hallará expuesto hasta el jueves.
La máquina, que consume oxígeno del aire e hidrógeno como combustible, y emite solo agua como residuo, se ofrece como contribución a la descarbonización, y para mejorar la eficiencia laboral, ambos retos globales de la agricultura.
Con una potencia de 100 caballos, el modelo mide 4,4 metros de largo, 2,2 metros de ancho y 2,3 metros de alto. Es capaz de moverse no solo dentro de un campo de labranza, sino también entre campos, y puede desplazarse durante medio día con una única carga. No cuenta con asiento de conductor, pero se puede controlar de forma remota desde cualquier punto en el alcance de su red.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]