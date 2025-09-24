Iwaya: el reconocimiento del Estado palestino es una cuestión de “cuándo”

Noticias

Nueva York, 22 de septiembre (Jiji Press)—El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Japón “no es una cuestión de ‘si’, sino de ‘cuándo’”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores Iwaya Takeshi el lunes en una reunión de alto nivel en Nueva York sobre una solución de dos Estados para el conflicto entre Palestina e Israel.

Durante la conferencia, cinco países, incluida Francia, declararon su reconocimiento del Estado palestino. Cerca de un 80 % de los estados miembros de las Naciones Unidas han reconocido a Palestina como Estado.

La semana pasada Iwaya declaró que Japón se abstendría de reconocer el Estado palestino, de momento. “Japón ha apoyado una solución de dos Estados de forma consistente”, dijo Iwaya en su discurso durante la conferencia, celebrada en la sede de las Naciones Unidas, y señaló que Japón continuará desempeñando un papel realista y proactivo en la consecución de esa solución.

El diplomático japonés argumentó que la situación humanitaria en Gaza “ha alcanzado un punto extremadamente grave y alarmante, que amenaza con erosionar los cimientos mismos de cualquier solución de dos Estados”.

